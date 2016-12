3sat 06:30 bis 07:00 Dokumentation Die Turmknechte von Mittertal D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im Bergdorf Mittertal im Antholzertal werden die Kirchenglocken noch von Hand geläutet. Wenn zu den Feiertagen das große Geläut erklingen soll, braucht es dazu zehn kräftige Männer. Der Gemeinschaftssinn der Dörfler zeigt sich auch in anderen Bräuchen rund um die Weihnachtszeit. So ist jetzt die Zeit fürs Speckmachen; die Kinder ziehen von Bauernhof zu Bauernhof und sagen Gedichte auf; Hauskapellen werden geschmückt; Waldarbeit steht an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Turmknechte von Mittertal