TNT-Serie 01:35 bis 02:35 Fantasyserie Game of Thrones Das Haus von Schwarz und Weiß USA, GB 2015 16:9 Merken Arya erreicht sicher den Hafen von Braavos, während Brienne und Podrick in einem Gasthaus auf unerwartete Gefahren stoßen. An der Wand bringt Stannis Jon mit einem fast unwiderstehlichen Angebot in Versuchung. Cersei dagegen macht sich Sorgen um Myrcella, als Ellaria Sand auf Rache sinnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Kit Harington (Jon Snow) Aidan Gillen (Petyr "Littlefinger" Baelish) Stephen Dillane (Stannis Baratheon) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Michael Slovis Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: David Franco Musik: Ramin Djawadi