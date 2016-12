TNT-Serie 16:05 bis 16:50 Mysteryserie Pretty Little Liars Der schöne Schein USA 2011 16:9 Merken Der Elternabend der Schule steht an, was bedeutet, dass Arias Vater bald ihrem Lehrer Ezra Angesicht zu Angesicht gegenübersitzen wird. Toby und Spencer kommen sich indes langsam näher. Auch die anderen Lügnerinnen haben so ihre Probleme, unter anderem Hannas Mutter, die in der Bank Besuch von Mrs. Potters Neffen bekommt. Sicher ist nur, dass "A" zu alledem eine Meinung hat und auch gerne kundtut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Michael Grossman Drehbuch: Joseph Dougherty, Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 6