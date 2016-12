TNT-Serie 06:45 bis 07:30 Serien McLeods Töchter Der falsche Koffer AUS 2008 16:9 Merken Tayler ist total vernarrt in Stevies kleinen Sohn Xander und vergöttert ihn regelrecht. Patrick bekommt langsam Angst, ob Tayler eventuell selbst bald Mutter werden möchte. Indes tauchen auf Drover's Run wieder einmal unerwartete Gäste auf. Graces Schwester Jasmine ist angereist, da sie ihren Anteil an der Farm verkaufen möchte und Grace wird klar, dass es Zeit wird, sich mit ihr auszusöhnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Abi Tucker (Grace Kingston) Gillian Alexy (Tayler Geddes) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Doris Younane (Moira Doyle) Matt Passmore (Marcus Turner) Edwina Ritchard (Jaz McLeod) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Ian Watson Drehbuch: Chris Corbett Kamera: Kim Batterham Musik: Alastair Ford