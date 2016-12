TNT Comedy 04:35 bis 04:55 Comedyserie Two and a Half Men Charlies Engel USA 2010 16:9 Merken Als Chelsea spät vom Charity-Barbecue von Alans Anwalt Brad Harlow zurückkommt, glaubt Charlie, zwischen Chelsea und dem Anwalt sei etwas gelaufen. Denn Brad hat viele tolle Eigenschaften, mit denen Charlie nicht glänzen kann: Er ist sozial engagiert, familiengebunden, kinderfreundlich und tierlieb. Um mithalten zu können, versucht Charlie, ein besserer Mensch zu werden. Doch schon der erste Versuch endet wieder im Streit, und Chelsea verlässt wutentbrannt das Haus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Erin O'Shaughnessy (Mother) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jamie Widdoes Drehbuch: Susan Beavers Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 468 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 258 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 198 Min. Showgirls

Drama

RTL II 02:40 bis 05:15

Seit 128 Min.