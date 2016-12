TNT Comedy 16:00 bis 16:25 Comedyserie Two and a Half Men Die Standuhr USA 2010 16:9 Merken Alan und sein Sohn Jake machen sich gemeinsam auf den langen Weg nach Sacramento, um eine wertvolle Standuhr abzuholen, die Alan geerbt hat. In der Zwischenzeit will Charlie, der nicht schlafen kann, ein Schlafmittel in der Apotheke holen und bekommt stattdessen Marihuana. Nachdem er mit Berta ein paar Tüten geraucht hat, erscheinen ihn auf einmal die Geister seiner vielen Verflossenen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Jennifer Taylor (Chelsea) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Melanie Lynskey (Rose) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Mark A. Roberts, Don Foster, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown