TNT Film 20:15 bis 21:55 Horrorfilm Final Destination USA, CDN 2000 16:9 Alex Browning will gemeinsam mit einigen Mitschülern nach Europa reisen. Als er im Flugzeug plötzlich zu wissen glaubt, dass das Flugzeug abstürzen wird, will er die anderen warnen und wird der Maschine verwiesen. Kurze Zeit später Alex ist mit sechs weiteren Schülern am Gate in der Wartehalle explodiert die Maschine. Doch so leicht kann man dem Tod kein Schnippchen schlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Sawa (Alex Browning) Ali Larter (Clear Rivers) Kerr Smith (Carter Horton) Tony Todd (Bludworth) Kristen Cloke (Valerie Lewton) Daniel Roebuck (Agent Weine) Roger Guenveur Smith (Agent Schreck) Originaltitel: Final Destination Regie: James Wong Drehbuch: Glen Morgan, James Wong, Jeffrey Reddick Kamera: Robert McLachlan Musik: Shirley Walker Altersempfehlung: ab 16