Niederlande 1 10:50 bis 12:00 Sonstiges NOS Uit het leven van 2016 NL 2016 HDTV Merken In 2016 ontvielen ons enkele heel grote namen. Ware legendes als Johan Cruijff, Mohammed Ali, David Bowie, Jean "Toots" Thielemans en Prince. In de uitzending worden herinneringen opgehaald aan deze en andere beroemdheden, maar ook aan overledenen wier bekendheid omgekeerd evenredig is aan hun betekenis. Zoals de ontwerper van de bekendste aller boekenkasten: de Billy. Of de man die de eerste e-mail verzond. En de gitarist zonder wie Elvis Presley waarschijnlijk een muzikale boerenpummel met slechts regionale bekendheid was gebleven. Herman van der Zandt maakt er een niet-zwaarmoedig eerbetoon van. In Google-Kalender eintragen Moderation: Herman van der Zandt Originaltitel: NOS Uit het leven van 2016