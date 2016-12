Animal Planet 22:30 bis 23:10 Dokumentation Tierarzt Dr. Jeff - Der Rocky Mountain Doc GB 2015 Merken Dr. Jeff in Denver, Colorado, ist einer der meistbeschäftigten Tierärzte der USA und tut für seine Patienten alles, was in seiner Macht steht. So auch heute, als Chico in die Praxis gebracht wird. Der 14-jährige Rüde hat einen Herzstillstand und braucht sofort einen Katheter sowie zusätzlichen Sauerstoff. Chico kann wiederbelebt werden, doch große Mengen an Flüssigkeit in der Lunge behindern die Atmung. Ein paar Nächte in der Sauerstoffbox werden ihm Erleichterung verschaffen, und die Wasser reduzieren Medikamente entlasten das Herz. Doch es gibt ein Problem: Die beiden Besitzerinnen sind praktisch obdachlos und können sich keine Behandlung leisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jeff Young Originaltitel: Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet