Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Dr. Dee: Tierärztin in Alaska Operation Pegasus USA 2015 Wildführer Rick braucht dringend Hilfe. Sein Pferd Lucky wurde von der Strömung mitgerissen und gegen etliche Felsen geschleudert. Es hat Prellungen, verletzte Beine und eine Wunde auf dem Rücken. Da sich Rick in einem Jagd-Camp weit ab von jeder Zivilisation befindet, muss Dr. Dee mit einem Hubschrauber zu ihm fliegen. Lucky ist in einem desolaten Zustand. Die Tierärztin versorgt das schwer verletzte Pferd mit Beruhigungs- und Schmerzmittel, doch Lucky muss aus dem Camp weggebracht werden, bevor der eisige Alaska-Winter einsetzt. Und dafür gibt es nur einen Weg: Er muss mit einer Schlinge am Heli fixiert und über den Berg geflogen werden. Originaltitel: Dr. Dee: Alaska Vet