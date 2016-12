ARD alpha 20:15 bis 21:50 Ballett Coppélia F 2011 16:9 Merken Mit mehr als 1.000 Aufführungen seit seiner Premiere an der Pariser Oper im Jahre 1870 ist "Coppélia" wohl eines der populärsten Ballette überhaupt. Die Mode des 19. Jahrhunderts, mechanischen Spielzeugen und Automaten eine geradezu magische Bedeutung beizumessen, inspirierte auch den weltbekannten französischen Choreografen Patrice Bart (* 1945), der sich bei seiner modernen Version stark auf die literarische Vorlage von E.T.A. Hoffmanns düster-dramatischer Erzählung bezieht. Ein junger Mann stellt plötzlich fest, dass er sich in eine Automatenpuppe verliebt hat, und muss - vom erlittenen Schock wie von Sinnen - von seiner Verlobten wieder zur Vernunft gebracht werden. Die aufwendige Inszenierung des Ballett-Ensembles der Pariser Oper aus dem wundervollen Palais Garnier wird der Eleganz und dem Überfluss von Léo Delibes (1836-1891) Musik atmosphärisch voll und ganz gerecht und entführt die Zuschauer in eine geradezu phantastische Welt voller Magie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Coppélia Musik: Léo Delibes