Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ein Ozean hinter Glas IRL 2015 Merken Drei Jahre lang begleitete ein Filmteam die Bauarbeiten zum größten Aquarium der Welt in China. Allein 5 Eintragungen im Guiness-Buch der Rekorde verzeichnet das Chimelong Ocean Kingdom, u.a. schmückt sich der Mega-Aquapark mit der größten Unterwasserbesichtigungskuppel, dem größten Becken und der größten Aquariumscheibe der Welt. Über 20.000 Mitarbeiter arbeiteten an der Umsetzung ihrer Vision. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie