Spiegel TV Wissen 15:15 bis 16:10 Reportage Die Reportage Containerschifffahrt ahoi - Seemannsromantik ade D 2014 Merken Containerschifffahrt ahoi: Seemannsromantik ade - Mehr als 120 Mio. Container reisen jährlich um die Welt. Im Hamburger Hafen läuft das Be- und Entladen wie überall vollautomatisch ab. Ein sicherer Anlaufpunkt für die Matrosen, die oft nur ein paar Stunden an Land verbringen, ist die Seemannsmission "Duckdalben" mitten im Containerhafen. SPIEGEL TV WISSEN über den hochtechnisierten Industriezweig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Reportage