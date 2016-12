Discovery Channel 22:35 bis 23:15 Dokumentation Spionage aus dem All USA 2014 Stereo 16:9 Merken Satellitenaufklärung zählt seit über 50 Jahren zu den Kernaufgaben des "National Reconnaissance Office" , kurz NRO. Jetzt gewährt der US-amerikanische Militärnachrichtendienst erstmals Einblicke in sein streng geheimes Satellitenprogramm. Wer entwickelt die leistungsstarken Spionage-Technologien? Welche Ziele sind im Visier? Wie werden die Informationen ausgewertet? Von den ersten Spionage-Satelliten zu Zeiten des Kalten Krieges bis zu modernen Hightech-Kameras, die gestochen scharfe Bilder in Echtzeit liefern: Diese Dokumentation blickt hinter die Kulissen des NRO und zeigt die bislang verborgene Arbeit der Agenten zwischen Terrorbekämpfung und Katastrophenschutz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Spies Above Altersempfehlung: ab 12