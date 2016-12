Discovery Channel 18:55 bis 20:15 Dokusoap Harley & the Davidsons - Legende auf zwei Rädern USA 2016 Stereo 16:9 Merken Geplatzte Aufträge am laufenden Band und rapide sinkende Absatzzahlen: Die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre macht der Harley-Davidson Motor Company schwer zu schaffen! Sogar Entlassungen im großen Stil bleiben nicht aus. Doch die geschäftstüchtigen Firmenbosse sehen Licht am Ende des Tunnels: Ein Deal mit Autoriese Ford soll helfen, die Durststrecke zu überstehen. Außerdem hat ein japanischer Hersteller Investitionsinteresse signalisiert. Trotz wirtschaftlicher Probleme gelingt es dem Unternehmen seine eigenen Modelle weiter zu entwickeln. Inspiriert vom abtrünnigen Motorradclub der Outlaws bringt Walter Davidson sein neuestes Baby an den Start: die erste Harley mit Knucklehead- In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michiel Huisman (Walter Davidson) Bug Hall (Arthur Davidson) Robert Aramayo (Bill Harley) Annie Read (Caroline Jachthuber) Essa O'Shea (Clara Davidson) Sean H. Scully (Walt, Jr) Jessica Camacho (Reya) Originaltitel: Harley And the Davidsons Regie: Ciaran Donnelly Drehbuch: Evan Wright, Nick Schenk Musik: Mateo Messina Altersempfehlung: ab 6