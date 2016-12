Sky Atlantic HD 01:30 bis 02:25 Actionserie Prófugos - Auf der Flucht Geiselaustausch CHI 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Die vier flüchtigen Kuriere wollen den Sohn des Drogenhändlers, der sich in ihrer Gewalt befindet, gegen Oscars (Francisco Reyes) entführte Tochter austauschen. Die Übergabe in den Bergen läuft allerdings gänzlich anders, als verabredet. Als eine der beiden Seiten nicht das erhält, was sie erwartet, bricht ein gnadenloser Krieg aus. - Die erste HBO-Serie aus Chile zeigt eine düstere Seite des Landes, geprägt von Drogenhandel und Korruption. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benjamín Vicuña (Álvaro "Tegui" Parraguez) Néstor Cantillana (Vicente Ferragut) Luis Gnecco (Mario Moreno) Francisco Reyes (Óscar Salamanca) Claudia di Girólamo (Kika Ferragut) Blanca Lewin (Laura Ferragut) Aline Küppenheim (Ximena Carbonell) Originaltitel: Prófugos Regie: Pablo Larrain Matte, Jonathan Jakubowicz Drehbuch: Pablo Illanes, Mateo Iribarren, Josefina Fernández, Enrique Videla Altersempfehlung: ab 16