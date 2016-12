Sky Atlantic HD 22:55 bis 23:55 SciFi-Serie Westworld The Well-Tempered Clavier USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bernard (Jeffrey Wright) analysiert Maeve (Thandie Newton) und entdeckt, dass ihr Code verändert wurde. Logan (Ben Barnes) nimmt Dolores (Evan Rachel Wood) und William (Jimmi Simpson) gefangen. Er versucht, William davon zu überzeugen, dass Westworld nur ein Spiel ist, in das er sich zu sehr verrannt habe. "The Man in Black" (Ed Harris) und Teddy geraten in eine ausweglose Situation. - In einem Wildwest-Freizeitpark der Zukunft werden Androiden zur Gefahr: spektakuläre Sci-Fi-Serie nach einer Story von Michael Crichton ("Jurassic Park"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rodrigo Santoro (Harlan Bell) Evan Rachel Wood (Dolores Abernathy) Thandie Newton (Maeve Millay) Jeffrey Wright (Bernard Lowe) James Marsden (Teddy Flood) Luke Hemsworth (Ashley Stubbs) Tessa Thompson (Charlotte Hale) Originaltitel: Westworld Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: Michael Crichton, Dan Dietz, Kath Lingenfelter Altersempfehlung: ab 16