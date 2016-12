William (Jimmi Simpson) und Dolores (Evan Rachel Wood) reisen per Zug mit dem Gangster Lawrence (Clifton Collins Jr.) auf einer gefährlichen Mission durch Westworld. Maeve (Thandie Newton)erpresst die Labor-Mitarbeiter und Bernard (Jeffrey Wright) macht eine schockierende Entdeckung. - In einem Wildwest-Freizeitpark der Zukunft werden Androiden zur Gefahr: spektakuläre Sci-Fi-Serie nach einer Story von Michael Crichton ("Jurassic Park"). In Google-Kalender eintragen