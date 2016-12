Sky Atlantic HD 16:00 bis 16:50 Serien The Young Pope I, F, E, USA, GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Kardinäle Spencer, Voiello und Caltanisetta (James Cromwell, Silvio Orlando, Toni Pertorelli) planen, den jungen Papst Pius XIII. (Jude Law) zum Rücktritt zu zwingen. Unterdessen spielt Pius selbst mit dem Gedanken, zurückzutreten. Doch seine Vertraute Schwester Mary (Diane Keaton) versucht ihn zunächst vergeblich davon zu überzeugen, dass seine verschollenen Eltern aufgetaucht wären. Und will ihn dann überreden, seine radikale Haltung zu überdenken und die Kirche zu öffnen. - Jude Law mischt als erster amerikanischer Papst den Vatikan auf: hintergründige Dramaserie vom oscarprämierten Bildermagier Paolo Sorrentino. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Javier Cámara (Kardinal Gutierrez) Toni Pertorelli (Kardinal Caltanissetta) Jude Law (Lenny Belardo) Diane Keaton (Sister Mary) Originaltitel: The Young Pope Regie: Paolo Sorrentino Drehbuch: Umberto Contarello, Tony Grisoni, Stefano Rulli, Paolo Sorrentino Kamera: Luca Bigazzi Musik: Lele Marchitelli Altersempfehlung: ab 12