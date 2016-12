Sky Atlantic HD 06:30 bis 07:30 Krimiserie The Wire Friedensbemühungen USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Moreland (Wendell Pierce) wundert sich darüber, wie Marlos Bande immer dominierender wird, ohne dass Leichen ihrer Opfer zu finden sind. Marlo selbst verspielt beim Poker eine riesige Summe und wird noch dazu bei einem Ladendiebstahl erwischt. Beim nächsten Pokerspiel wird Marlo dann auch noch von Omar (Michael K. Williams) überfallen. - Innovativer, preisgekrönter Krimiserienhit um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Robert Wisdom (Howard Colvin) Aidan Gillen (Tommy Carcetti) John Doman (Dep. Comm. for Operations William A. Rawls) Frankie Faison (Commissioner Ervin H. Burrell) Originaltitel: The Wire Regie: Jim McKay Drehbuch: David Simon, Dennis Lehane, Edward J. Burns, Dennis Lehane, Chris Collins Kamera: Russell Lee Fine Altersempfehlung: ab 12