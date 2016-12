Syfy 04:00 bis 04:50 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Urteil USA 1996 Stereo 16:9 Merken Odo (Rene Auberjonois) wird von einer rätselhaften Krankheit befallen und bricht unter Schmerzen zusammen. Dr. Bashir (Alexander Siddig) ist machtlos und muss mitansehen, wie Odo langsam seine menschliche Gestalt verliert. Die einzige Chance auf Heilung scheint darin zu bestehen, den Constable zu seinem Volk, den Gründern, zu bringen. Doch kaum dort angekommen, erlebt Odo etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Er soll sich vor Gericht für einen Mord verantworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Les Landau Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

