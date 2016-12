Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Der letzte Mann CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken Nach einem weiteren missglückten Versuch, Teyla zu finden, kehrt Colonel Sheppard enttäuscht nach Atlantis zurück. Doch dort erwartet ihn eine schreckliche Überraschung. In der Stadt ist es ungewöhnlich heiß und das Meer hat sich in eine Wüste verwandelt. Ein Hologramm des gealterten Dr. McKay klärt ihn auf: Offenbar wurde Sheppard durch eine Sonneneruption 48000 Jahre in die Zukunft befördert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Connor Trinneer (Michael Kenmore) Christopher Heyerdahl (Todd) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith