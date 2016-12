Syfy 20:15 bis 21:00 Fantasyserie Dominion Die Austreibung USA 2014 Stereo 16:9 Merken Mit der Hilfe von Claire (Roxanne McKee) und Michael (Tom Wisdom) will Alex (Christopher Egan) die gefangenen Engel vertreiben. Das erweist sich allerdings als ziemlich schwierig. Auf seinem Weg zur Macht versucht David (Anthony Head), die Unterstützung von William (Luke Allen-Gale) und seinen Gefolgsleuten zu gewinnen. General Riesen (Alan Dale) will das verhindern und trifft dazu eine Verabredung mit Arika (Shivani Ghai). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Egan (Alex Lannen) Roxanne McKee (Claire Riesen) Tom Wisdom (Michael) Luke Allen-Gale (William Whele) Anthony Head (David Whele) Shivani Ghai (Arika) Rosalind Halstead (Senator Becca Thorn) Originaltitel: Dominion Regie: Larry Shaw Drehbuch: Todd Harthan, Peter Schink, Scott Stewart Musik: Jeff Rona Altersempfehlung: ab 16