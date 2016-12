Syfy 06:35 bis 07:20 Mysteryserie Under the Dome Der stille Ruf USA 2015 Stereo 16:9 Merken Nachdem die Bewohner von Chester's Mill aus den Kokons in den Katakomben befreit werden konnten, müssen sie sich der schrecklichen Realität stellen: Alles, was sie in den letzten zwölf Monaten erlebt haben, war eine Illusion. Die Kuppel schließt die Stadt immer noch ein. Während Christine (Marg Helgenberger) ihre Bereitschaft erklärt, den Bewohnern bei der Verarbeitung dieser Enttäuschung als Therapeutin beizustehen, hegt Big Jim (Dean Norris) ihr gegenüber großes Misstrauen. Er glaubt, dass Christine mehr über die Kuppel weiß, als sie zugibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Kylie Bunbury (Eva Sinclair) Originaltitel: Under the Dome Regie: Olatunde Osunsanmi Drehbuch: Alexandra McNally Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden