Junior 06:45 bis 07:35 Filme Die Koala Brüder: Franks und Busters Reise zum Südpol GB 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Wie jedes Jahr wollen die Koala Brüder Frank und Buster Weihnachten zusammen mit ihren Freunden feiern. Doch diesmal kann Penny, das kleine Pinguinmädchen, nicht dabei sein. Weil sie sich am Flügel verletzt hat, ist der Weg nach Australien für sie zu weit. Da hat Buster die rettende Idee: Er und Frank könnten Penny mit dem Flugzeug vom Südpol abholen. Eine spannende und gefährliche Reise beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Stephan Benson (Erzähler) Konstantin Graudus (Buster) Christian Stark (Frank) Andreas von der Meden (Archie) Anja Topf (Mitzi) Originaltitel: The Koala Brothers: Outback X-mas Regie: Timon Dowdeswell, Tobias Fouracre Drehbuch: Dave Ingham