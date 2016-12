Sky Emotion 03:30 bis 05:20 Drama Crazy Heart USA 2009 Nach einem Roman von Thomas Cobb 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Ex-Countrystar Bad Blake (Jeff Bridges) hält sich inzwischen mit Gigs in Bars und Bowlingbahnen über Wasser. Alkohol und Rastlosigkeit haben ihn schon vier Ehen gekostet. Als er die Journalistin Jean (Maggie Gyllenhaal) und ihren kleinen Sohn kennenlernt, versucht er dennoch, sein Leben nochmal in den Griff zu kriegen. Aber so leicht schafft es Blake nicht, sich selbst zu besiegen. - Oscar für Jeff Bridges: das hurmorvoll-melancholische Porträt eines Gescheiterten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Bridges (Bad Blake) James Keane (Manager) Anna Felix (Barmaid) Paul Herman (Jack Greene) Tom Bower (Bill Wilson) Ryan Bingham (Tony) Beth Grant (Jo Ann) Originaltitel: Crazy Heart Regie: Scott Cooper Drehbuch: Scott Cooper, Thomas Cobb Kamera: Barry Markowitz Musik: T Bone Burnett, Stephen Bruton Altersempfehlung: ab 6

