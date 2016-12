Julianne ist eine erfolgreiche Restaurant-Kritikerin, die viel um die Ohren hat und immer noch auf der Suche nach Mr. Right ist. Als ihr langjähriger Freund Michael sich bei ihr meldet, erinnert sie sich an den Pakt, den die beiden auf dem College geschlossen haben: Sollten sie mit 28 noch nicht verheiratet sein, treten sie gemeinsam vor den Traualtar. Als Michael ihr jedoch mitteilt, dass er schon in wenigen Tagen die reiche Millionenerbin Kimberly heiraten wird, zerbricht für Julianne eine Welt. Sie beschließt, die Hochzeit mit allen Mitteln zu sabotieren und Michael für sich selbst zu gewinnen... In Google-Kalender eintragen