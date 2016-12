Motorvision.TV 11:50 bis 12:55 Magazin Top Gear GB 2014 Stereo 16:9 Merken Ein letztes Mal ist das angestammte Top Gear Trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May für ein Auslandsspecial unterwegs, diesmal in Patagonien. Mit gebrauchten V8-Fahrzeugen geht es durch Argentinien und Chile Richtung Feuerland mit dem Ziel Ushuaia. Wenig Teer, viel Stock, noch mehr Steine, wankende Brücken, die Bergstraßen der Anden, Richards kränkelnder Mustang, Rippenbrüche bei James und viel argentinisches Grillfleisch machen diese Challenge wieder zu einem echten Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear