Spiegel Geschichte 16:00 bis 16:55 Dokumentation Die Macht der Burgen GB 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Sam Willis untersucht, wie während der Rosenkriege die Burgen einer neuen Bedrohung ausgesetzt waren: den Kanonen. Dennoch hielt sich die Burg bis in die Ära der Tudors - doch nun wurde ihr Zweck grundsätzlich in Frage gestellt. Diente die Burg einst als strategischer Sitz der Macht, so sollte sie nun den wechselnden Moden am Hofe entsprechen und Monarchen wie Elisabeth I. gefallen. Gerade, als die Burgen ihre Schutzfunktion verloren hatten, brach in England der Bürgerkrieg aus. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Castles: Britain's Fortified History Altersempfehlung: ab 12