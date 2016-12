13th Street 04:40 bis 05:10 Filme First Drop of Blood D 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der schweigsame Raik (Alexander Milo) rettet eine junge Prostituierte vor einem brutalen Angriff ihres Zuhälters. In dem entstehenden Handgemenge kommt der Angreifer allerdings ums Leben. Auch wenn Raik aus Notwehr gehandelt hat, wollen die Freunde des Zuhälters nun Rache nehmen für den Tod ihres Kameraden. Dadurch wird eine regelrechte Spirale der Gewalt losgetreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Milo (Raik) Marie Scherzer (Prostituierte) Originaltitel: First Drop of Blood Regie: Matthias Wissmann, Kevin Hartfiel Altersempfehlung: ab 18

