13th Street 01:40 bis 02:25 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Bankräuber USA 2005 Stereo 16:9 Merken Eine Gruppe von Bankräubern hat bereits 16 Banken überfallen und ausgeraubt. Don (Rob Morrow) weiß nicht, wie er ihnen auf die Spur kommen soll und bittet Charlie (David Krumholtz) um Hilfe. Das Mathegenie schafft es den nächsten Überfallort zu berechnen, doch dort eskaliert die Situation. Eine Person wird erschossen und Don schwer verletzt. Charlie zieht sich aus dem FBI-Geschäft zurück und vertieft sich in seine mathematischen Formeln. Doch die Verbrecher haben es ursprünglich gar nicht auf das Bargeld in den Banken abgesehen. Können Charlie und Don den Fall doch noch lösen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Sabrina Lloyd (Terry Lake) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alan Davidson (Robert Skidmore) Originaltitel: Numb3rs Regie: Davis Guggenheim Drehbuch: Cheryl Heuton, Nicolas Falacci Kamera: Ivan Strasburg Musik: Charlie Clouser Altersempfehlung: ab 16