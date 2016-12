13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die harte Lektion USA 2016 Stereo 16:9 Merken Hetty beauftragt Kensi und Deeks damit, Jack Simon zu beschützen. Er ist aus Afghanistan angereist, um sich mit dem Zollbeamten Sy Riggs zu treffen. Dieser katalogisierte in dem Kriegsgebiet antike Gegenstände und wird verdächtigt, mit seinem Wissen Geschäfte zu machen. Dem scheint tatsächlich so - das legt zumindest ein Treffen zwischen Riggs und dem zwielichtigen Salib nahe. Doch dann wird Riggs ermordet, und der Täter hat es als nächstes auf Jack Simon abgesehen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Hetty Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Miguel Ferrer (Owen Granger) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Erin Broadhurst Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12