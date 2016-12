13th Street 15:30 bis 16:15 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Vektor USA 2005 Stereo 16:9 Merken In L.A. besteht Seuchengefahr. Eine mysteriöse Epidemie breitet sich aus. Immer mehr Einwohner erkranken an der spanischen Grippe, obwohl ihrErreger bereits seit Jahrzehnten ausgestorben ist. Das FBI geht deshalb von einem biologischen Terroranschlag aus. Mit einer Vektoranalyse soll Charlie (David Krumholtz) nun berechnen, wo die Seuche ihren Ursprung nahm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Sabrina Lloyd (Terry Lake) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) CCH Pounder (Lt. Havercamp) Originaltitel: Numb3rs Regie: David Von Ancken Drehbuch: Jeff Vlaming Kamera: Ivan Strasburg Musik: Charlie Clouser