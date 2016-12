13th Street 06:15 bis 08:15 Thriller 21 USA 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gefährliches Spiel mit "Oscar"-Preisträger Kevin Spacey: Mathematikstudent Ben ist ein wahres Genie auf seinem Gebiet. Eines Tages heuert ihn sein Professor Mr. Rosa für sein "Blackjack Team" an. In diesem Team bildet Rosa sechs hochbegabte Studenten als Spezialisten im Kartenzählen aus: Er hat die perfekte Formel gefunden, um jedes Casino zu schlagen! In Las Vegas gelingt es den cleveren Studenten, die Casinos so um Millionen zu erleichtern ... Ben Campbell ist ein Mathe-Genie. Nach seinem Abschluss am M.I.T. will er unbedingt noch Medizin in Harvard studieren, braucht jedoch für die Ausbildung an der Elite-Uni 300.000 Dollar. Da reicht sein Job in einer Herrenboutique bei Weitem nicht aus. Als der abgebrühte Mathe-Professor Micky Rosa das Talent seines Studenten entdeckt, bietet sich Ben eine einmalige Gelegenheit: Rosa möchte ihn unbedingt für sein Black-Jack-Team gewinnen. Mit einem ausgeklügelten Kartenzählsystem will der Stratege beim "17 und 4" in Las Vegas das ganz große Geld abräumen. Nach anfänglichen Bedenken, die ihm die attraktive Jill ausreden kann, tritt Ben dem Team bei. Ein völlig neues Leben beginnt: Während er unter der Woche in den stickigen Hörsälen der Universität sitzt, spielt er an den Wochenenden in Las Vegas' schillernden Casinos um tausende Dollar. Doch der ausgebuffte Sicherheitschef Cole Williams, der noch eine Rechnung mit Rosa offen hat, kommt Ben auf die Schliche ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Sturgess (Ben Campbell) Kate Bosworth (Jill Taylor) Laurence Fishburne (Cole Williams) Kevin Spacey (Prof. Micky Rosa) Aaron Yoo (Choi) Liza Lapira (Kianna) Jacob Pitts (Jimmy Fisher) Originaltitel: 21 Regie: Robert Luketic Drehbuch: Peter Steinfeld, Allan Loeb Kamera: Russell Carpenter Musik: David Sardy Altersempfehlung: ab 12