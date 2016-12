Sky Sport 2 01:00 bis 02:30 Motorsport Motorsport: GP2 Series Rennen 1 in Baku 16:9 Dolby Digital HDTV Merken GP2-Premiere in Aserbaidschan! An diesem Wochenende rast die GP2 Series erstmals über den Baku City Circuit. Nach den beiden letzten Rennen in Monaco schnappte sich der Franzose Norman Nato mit 49 Punkten knapp die Führung in der Fahrer-Rangliste vor dem Russen Artem Markelov (48) und dem Briten Alex Lynn (41). Marvin Kirchhöfer, der einzige deutsche Rennteilnehmer, hatte in Monaco ebenfalls Grund zur Freude. Im Sprintrennen fuhr der 22-jährige Hoffnungsträger als Zweitplatzierter erstmals auf das Treppchen. "Es war wirklich ein tolles Gefühl, hier in Monaco zu fahren. Nach dem Qualifying habe ich es richtig genossen", so Kirchhöfer. Lässt der gebürtige Leipziger in Baku erneut die Reifen gl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie