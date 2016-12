MGM 20:15 bis 21:50 Drama Eden - Überleben um jeden Preis E, MAL 2014 Nach einer Vorlage von Nate Parker Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Absturz eines Flugzeugs auf einer einsamen Insel im Pazifik stehen die Überlebenden einer amerikanischen Fußballmannschaft vor zahlreichen Herausforderungen. Es kommt in der Gruppe zu einem Riss, bei dem sich zwei konkurrierende Parteien herauskristallisieren: eine mitfühlende, verständnisvolle Fraktion, die von Slim (Nate Parker) angeführt wird und ein skrupelloses Team, das unter der Leitung von Andi (Ethan Peck) für das eigene Überleben so ziemlich alles in Kauf nimmt. - Packender Thriller auf Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nate Parker (Slim) Ethan Peck (Andreas) Sung Kang (Connie) Diego Boneta (Arnie) Jessica Lowndes (Elena) James Remar (Coach Defoe) Eugene Simon (Kennefick) Originaltitel: Eden Regie: Shyam Madiraju Drehbuch: Mark Mavrothalasitis Kamera: Khalid Mohtaseb Musik: José Villalobos Altersempfehlung: ab 16