MGM 18:30 bis 20:00 Actionfilm Over the Top USA 1987 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Truckfahrer Lincoln Hawk hat vor langer Zeit den Kontakt zu seiner Frau Christina und ihrem gemeinsamen Sohn Michael verloren. Als Christina jedoch im Sterben liegt, ist es ihr letzter Wunsch, dass sich Vater und Sohn endlich kennenlernen. Michael kommt jedoch von einer elitären Militärakademie und hat für den wortkargen Einzelgänger nur Verachtung und Vorwürfe übrig. Langsam gelingt es Hawk jedoch zu seinem Sohn durchzudringen und ihn für sich zu gewinnen. Das passt allerdings Michaels Großvater Jason gar nicht. Er ist fest entschlossen, das Sorgerecht für sich zu beanspruchen, um seinen Enkel von Hawk fernzuhalten. Dabei scheut er auch nicht vor gemeinen Tricks und Lügen zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Lincoln Hawk) Robert Loggia (Jason Cuttler) Susan Blakely (Christina Cutler-Hawk) David Mendenhall (Michael Cutler) Terry Funk (Ruker) Magic Schwarz (Smasher) Jimmy Keegan (Big Boy Richie) Originaltitel: Over the Top Regie: Menahem Golan Drehbuch: Stirling Silliphant, Sylvester Stallone Kamera: David Gurfinkel Musik: Giorgio Moroder Altersempfehlung: ab 12