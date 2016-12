MGM 15:25 bis 16:55 Abenteuerfilm In 80 Tagen um die Welt USA, I, D, JUG 1989 Nach dem Roman von Jules Verne Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der britische Gentleman Phileas Fogg (Pierce Brosnan) wettet, dass er die Erde in 80 Tagen umrunden kann. Nachdem er sein gesamtes Vermögen aufs Spiel gesetzt hat, macht er sich mit seinem Diener Passepartout (Eric Idle) auf den Weg. Zur gleichen Zeit wird die Bank of England ausgeraubt, und Detective Wilbur Fix (Peter Ustinov) ist fest davon überzeugt, dass Phileas Fogg der Drahtzieher ist. Er heftet sich an die Fersen des Abenteurers und bringt das ehrgeizige Unternehmen in Gefahr. - Erfolgreiche TV-Mini-Serie, die in über 30 Sprachen übersetzt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierce Brosnan (Phileas Fogg) Eric Idle (Jean Passepartout) Peter Ustinov (Wilbur Fix) Julia Nickson (Prinzessin Aouda) Jack Klugman (Capt. Bunsby) Roddy McDowall (McBaines) Darren McGavin (Benjamin Mudge) Originaltitel: Around the World in 80 Days Regie: Buzz Kulik Drehbuch: John Gay Kamera: Nicholas D. Knowland Musik: Billy Goldenberg