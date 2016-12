Sky Krimi 04:40 bis 05:25 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 280 Ein Teich, ein Frosch, ein Mord D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Chef einer Firma für Gartenteiche wird ermordet aufgefunden, ausgerechnet in einem seiner Teiche. Untersuchungen von Dr. Eckstein ergeben, dass das Opfer vergiftet wurde. Offenbar hatte der Günter Zeller am Abend zuvor gemeinsam mit seiner Schwester und dessen Ehemann gefeiert. Galt der Giftcocktail vielleicht den anderen beiden? Dieser Frage gehen Sven Hansen und Tobias Hartl nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Max Müller (Michael Mohr) Michael A. Grimm (Tobias Hartl) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Thomas Baum Kamera: Simon Zeller Musik: Joachim J. Gerndt Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 470 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 260 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 200 Min. Showgirls

Drama

RTL II 02:40 bis 05:15

Seit 130 Min.