Sky Krimi 15:55 bis 17:00 Krimiserie Der Alte Folge: 390 Innere Werte D 2014 Stereo 16:9 HDTV Eine traditionelle Brautentführung endet für die Braut tödlich: Antonia liegt stranguliert in einem Gebüsch. Hauptkommissar Voss und seine Kollegen nehmen die Ermittlungen auf. Unter Verdacht geraten zunächst die Brautentführer, die das Opfer zuletzt lebend gesehen haben. Schnell verkomplizieren sich die Ermittlungen: Wer ist der junge Mann, der eine Spray-Attacke auf das Hochzeitsauto verübt hat und den Brautentführern in der Nacht heimlich gefolgt ist? Schauspieler: Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss) Michael Ande (Gerd Heymann) Pierre Sanoussi-Bliss (Axel Richter) Markus Böttcher (Werner Riedmann) Christina Rainer (Dr. Franziska Sommerfeld) Lambert Hamel (Franz Gröninger) Wayne Carpendale (Ludwig Gröninger) Originaltitel: Der Alte Regie: Peter Stauch Drehbuch: Martin Muser, Hanno Raichle Kamera: Henning Jessel Musik: Tobi Hang