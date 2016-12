Classica 22:10 bis 00:00 Musik Israel Philharmonic Orchestra - Galakonzert aus Tel Aviv Beethoven: Sinfonie Nr. 8 / Chausson: Poème für Violine und Orchester op. 25 / Franz Waxmann: Carmen-Fantasie für Violine und Orchester / Fréderic Chopin: Klavierkonzert Nr. 1 D 2011 Stereo 16:9 Merken Julian Rachlin (Violine), Jewgenij Kissin (Klavier), Vadim Repin (Violine), Israel Philharmonic Orchestra; Leitung: Zubin Mehta. Aus dem Hangar 11 im Hafen von Tel Aviv. Camille Saint-Sa?ns, Introduction et Rondo capriccioso - Johann Sebastian Bach, Sarabande aus der Partita Nr. 2 - Frédéric Chopin, Klavierkonzert Nr. 1 und Scherzo op. 31 - Ernest Chausson, Poème - Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nr. 8. Das Israel Philharmonic Orchestra wurde 1936 von dem polnischen Geiger Bronislaw Huberman gegründet. Von 1968 an war Zubin Mehta Chefdirigent, seit 1981 ist er Musikdirektor auf Lebenszeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Jewgenij Kissin (Klavier), Julian Rachlin (Violine), Vadim Repin (Violine) Originaltitel: Israel Philharmonic Orchestra Konzert zum 75. Jahrestag Musik: Ludwig van Beethoven, Camille Saint-Saëns, Ernest Chausson, Frédéric Chopin