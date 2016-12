Classica 20:15 bis 22:10 Oper Humperdinck, Hänsel und Gretel A 2015 Stereo 16:9 Merken Aus der Wiener Staatsoper: "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck (1854-1921). Musikalische Leitung: Christian Thielemann - Inszenierung: Adrian Noble. Mit Adrian Eröd (Peter), Janina Bächle (Gertrud), Daniela Sindram (Hänsel), Ileana Tonca (Gretel), Michaela Schuster (Knusperhexe), Annika Gerhards (Sandmännchen/Taumännchen). Bedeutende Komponisten-Dirigenten wie Gustav Mahler oder Richard Strauss haben sich fu¿r "Hänsel und Gretel" eingesetzt - Strauss hat sogar die Urauffu¿hrung in Weimar im Jahr 1893 geleitet. Humperdinck vereint wagnersche Einflu¿sse mit volksliedhaften Komponenten und Anklängen an die fru¿hromantische Operntraditi In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Adrian Eröd (Peter) Janina Bächle (Gertrud) Daniela Sindram (Hänsel) Chen Reiss (Gretel) Michaela Schuster (Knusperhexe) Annika Gerhards (Sandmännchen/Taumännchen) Originaltitel: Humperdinck: Hänsel und Gretel Musik: Engelbert Humperdinck Altersempfehlung: ab 12