Sky Cinema Family HD 20:15 bis 22:10 Komödie Meerjungfrauen küssen besser USA 1990 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die sprunghafte Rachel (Cher) packt nach jeder gescheiterten Beziehung die Koffer, um ihr Glück in einer neuen Stadt zu suchen. Mit von der Partie sind ihre beiden Töchter, die von dem ständigen Ortswechsel wenig begeistert sind. Die Jüngere, Kate, (Christina Ricci) will Schwimmerin werden und verbringt ihre Zeit am liebsten im Wasser. Die Ältere, Charlotte, (Winona Ryder) hegt den Wunsch Nonne zu werden und positioniert sich damit klar gegenüber ihrer freizügigen, jüdischen Mutter. Ein weiterer Umzug steht an. Diesmal in eine Kleinstadt in Neuengland. Die neue Umgebung hält einige Herausforderungen für die eingeschworene Famile bereit. Mrs. Flax entwickelt hier zum ersten Mal ernsthafte Gefühle für einen Mann, dem geschiedenen Schuhverkäufer Lou (Bob Hoskins). Und auch Charlottes Überzeugungen geraten ins Wanken, als sie den attraktiven Schulbusfahrer Joe trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cher (Mrs. Flax) Bob Hoskins (Lou Landsky) Winona Ryder (Charlotte Flax) Michael Schoeffling (Joe) Christina Ricci (Kate Flax) Caroline McWilliams (Carrie) Jan Miner (Mutter Oberin) Originaltitel: Mermaids Regie: Richard Benjamin Drehbuch: June Roberts Kamera: Howard Atherton Musik: Jack Nitzsche Altersempfehlung: ab 12