Sky 1 20:15 bis 21:10 Serien Victoria Brocket Hall GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ihr Onkel Leopold bedrängt Victoria (Jenna Coleman), ihren Cousin, Prinz Albert (Tom Hughes), zum Gemahl zu nehmen, um die Monarchie zu sichern. Als das bekannt wird, kann sich die junge Königin vor Bewerbern kaum mehr retten. Doch sie steht allen gleichgültig gegenüber. Wie ihr Onkel zu Recht argwöhnt, sind ihre Gefühle für Lord Melbourne (Rufus Sewell) tieferer Natur. - Opulente Historienserie über die frühen Herrschaftsjahre der legendären englischen Königin Victoria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Coleman (Victoria) Rufus Sewell (Lord Melbourne) Daniela Holtz (Baroness Lehzen) Margaret Clunie (Harriet, Duchess of Sutherland) Anna Wilson-Jones (Lady Emma Portman) Paul Rhys (Sir John Conroy) Catherine Flemming (Duchess of Kent) Originaltitel: Victoria Regie: Tom Vaughan Drehbuch: Daisy Goodwin, Andrew Norman Wilson Kamera: John Lee Musik: Ruth Barrett Altersempfehlung: ab 12