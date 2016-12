RTL Crime 04:15 bis 05:00 Krimiserie The Blacklist Mr. Solomon (Nr. 32) (2) USA 2015 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 18: Solomon eröffnet eine gnadenlose Jagd auf Liz und Tom. Ohne Rücksicht auf Verluste, verursacht er einen Autounfall, bei dem Liz schwer verletzt wird. Nachdem ihr Baby durch einen Notkaiserschnitt gesund das Licht der Welt erblickt, verschlechtert sich Liz' Zustand dramatisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe) Originaltitel: The Blacklist Regie: John Terlesky Drehbuch: Daniel Cerone Altersempfehlung: ab 12

