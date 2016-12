RTL Crime 01:25 bis 02:10 Krimiserie The Blacklist Lady Ambrosia (Nr. 77) USA 2015 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 14: Lady Ambrosia entführt gemeinsam mit ihrem Mann benachteiligte Kinder. Auch die Tochter einer Spionin, von der Red dringend eine Akte benötigt, befindet sich in der Gewalt des Ehepaares. Schafft es Red der Spionin ihre Tochter zurückzugeben, erhält er das wichtige Dokument. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Harry Lennix (Harold Cooper) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Originaltitel: The Blacklist Regie: Tim Hunter Drehbuch: Taylor Martin Kamera: Eric Moynier Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16