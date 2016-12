RTL Crime 19:20 bis 20:05 Krimiserie The Blacklist Alexander Kirk (Nr. 14) (2) USA 2016 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 23: Red hat Senator Diaz dazu gebracht, Kirk öffentlich ans Messer zu liefern. Gerade als er glaubt, seinem Mordplan an Kirk stehe nichts mehr im Wege, erfährt Red von einem Verrat, der ihn bis ins Mark erschüttert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond 'Red' Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe Zuma) Originaltitel: The Blacklist Regie: Bill Roe Drehbuch: Lukas Reiter, J.R. Orci Kamera: Michael Caracciolo Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 16