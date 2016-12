RTL Crime 11:15 bis 12:00 Krimiserie The Blacklist Das Femgericht (Nr. 132) USA 2015 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 12: Eine Gruppe geläuterter Kinderschänder treibt ihr Unwesen und bestraft nun selbst mutmaßliche Triebtäter. Red findet jedoch heraus, dass es bei den Taten um mehr als reine Selbstjustiz geht. Tom erfährt von Liz' Schwangerschaft und möchte gemeinsam mit ihr nach Bosten gehen, was Red jedoch geschickt verhindert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Megan Boone (Elizabeth Keen) James Spader (Raymond Reddington) Diego Klattenhoff (Donald Ressler) Harry Lennix (Harold Cooper) Ryan Eggold (Tom Keen) Originaltitel: The Blacklist Regie: Michael W. Watkins Drehbuch: Daniel Knauf Altersempfehlung: ab 16