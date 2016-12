RTL Crime 06:30 bis 07:10 Krimiserie The Blacklist Der Direktor (Nr. 24) (2) USA 2015 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 10: Reddington trifft sich heimlich mit der Task Force, während Ressler Liz ins Bundesgericht bringt und sie dort beschützt. Mit einem ausgeklügelten Plan entführen Reddington und die Task Force den Director und übergeben ihn den venezolanischen Behörden. Die haben vor, einen hohen amerikanischen Vertreter für seine Kriegsverbrechen vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu bringen. Die Drohung mit der Kriegsverbrechensanklage gibt Red ein Druckmittel, um, mit Hilfe seinens Anwalts Marvin Gerard, mit Laurel Hitchin einen Deal auszuhandeln, damit Liz rehabilitiert werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Raymond "Red" Reddington) Megan Boone (Elizabeth Keen) Mandela Bellamy (Property Clerk) Ryan Eggold (Tom Keen) Amir Arison (Aram Mojtabai) Mozhan Marnò (Samar Navabi) Hisham Tawfiq (Dembe) Originaltitel: The Blacklist Regie: John Terlesky Drehbuch: Lukas Reiter Kamera: Eric Moynier Musik: Dave Porter Altersempfehlung: ab 12