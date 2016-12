Sky Sport HD (1) 18:30 bis 21:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FC Liverpool - FC Sevilla, Finale 2016 in Basel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "Kloppo" kam, sah und siegte - nach nur sieben Monaten Amtszeit steht Liverpool-Coach Jürgen Klopp mit seiner Truppe im Endspiel der UEFA Europa League. Nach dem Viertelfinaltriumph gegen Dortmund fertigten die "Reds" im Semifinale Villarreal ab und wollen jetzt "alles. Wir werden uns für diesen wunderbaren Verein zerreißen", verspricht Klopp. Zum Angriff auf den Finalgegner und Titelverteidiger Sevilla bläst Emre Can. Der Mittelfeldabräumer und deutsche Nationalspieler "will mit einem Titel zur EM nach Frankreich". Die Spanier sind auf der Jagd nach einer historischen Bestmarke: der dritte EL-Titel in Serie. "Wir leben diesen Wettbewerb mit großer Begeist In Google-Kalender eintragen Bildergalerie